سامسونج تصدر تحديث Android 9 Pie التجريبي الثاني للهاتفين +Galaxy S9/S9

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا إلى أنه من المقرر أن يتم إصدار النسخة النهائية والمستقرة من تحديث Android 9 Pie للهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9 في شهر يناير من العام المقبل، فليس من المستغرب أن نرى المطورين في شركة سامسونج يعملون بجد على النسخة التجريبية من هذا التحديث لإصلاح جميع الأخطاء. واليوم، قامت شركة سامسونج بإصدار النسخة التجريبية الثانية من تحديث Android 9 Pie لعدد من المختبرين الذين يملكون Galaxy S9 و +Galaxy S9.

يقول سجل التغييرات بأن التحديث التجريبي الجديد يعمل على تحسين أداء الكاميرا الأمامية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالوجوه في ظروف الإضاءة المنخفضة، فضلا عن التحسينات الأخرى المتعلقة بأداء وإستقرار نظام التشغيل. ومع ذلك، فمقدار التحسينات والإصلاحات التي يأتي بها هذا التحديث الجديد كبيرة جدًا، فحجم هذا التحديث يبلغ 700 ميغابايت، لذلك نفترض أن هناك ما هو أكثر مما تراه العين. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث التجريبي الجديد يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر نوفمبر من شركة جوجل.

ينبغي على ملاك الهاتف Galaxy Note 9 أن يتوقعوا إطلاق برنامج إختبار تحديث Android 9 Pie لهذا الهاتف أيضًا قريبًا جدًا. وفي حالة إذا كانت الشائعات صحيحة، فسوف تكون Galaxy S8 Series و Galaxy Note 8 هي الأجهزة التالية في القائمة.