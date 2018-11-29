Vivo تتحدث عن 5G، وستقوم بإطلاق أول هاتف ذكي في السوق في العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - سيكون 5G بلا شك موضوعًا ساخنًا في العام 2019، لذا فالشركات الكبرى مثل Vivo تختبر بالفعل الهواتف الذكية المتوافقة مع هذه التكنولوجيا الجديدة. خلال الندوة الدولية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم، تحدثت شركة Vivo عن التفاصيل المحيطة بالجيل التالي من هواتفها الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G، بل وأظهرت بعضًا منها.

خلال العامين الماضيين، قدمت الشركة أكثر من 1500 مقترح إلى منظمة 3GPP المسؤولة عن تنظيم قطاع الإتصالات الحديثة. حققت الشركة تقدمًا كبيرًا وستكشف عن أول هاتف ذكي لها متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في العام 2019، في حين ستبدأ ببيع هذا النوع من الهواتف الذكية في العام 2020. يعتمد كل ذلك على الوقت الذي ستجلب فيه شركات الإتصالات الصينية هذه التكنولوجيا الجديدة إلى الجماهير.

وبغض النظر عن شركة Vivo، فقد أعربت العديد من الشركات الرائدة الأخرى نيتها إطلاق الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G في العام المقبل، ومن بين هذه الشركات نذكر كل من Huawei و Samsung و LG و OnePlus و Oppo و Xiaomi، فضلا عن العديد من الشركات الأخرى. لذلك، تكنولوجيا الجيل الخامس 5G ستكون الإتجاه السائد في سوق الهواتف الذكية في العام المقبل.

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