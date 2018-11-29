Realme تكشف عن سماعات Realme Buds، وتكلف 7 دولارات فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن نفس الحدث الذي قامت فيه بالكشف عن الهاتف Realme U1، قامت العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo كذلك بالكشف عن أول سماعات لها على الإطلاق والتي تحمل إسم Realme Buds. وقد قامت شركة Realme بتزويد هذه السماعات بموصل 3.5mm مما يجعلها متوافقة مع جميع الهواتف الذكية التي قامت هذه العلامة التجارية بإطلاقها حتى الآن، فضلا عن العديد من الهواتف الذكية المتوفرة في السوق اليوم من الشركات الأخرى.

تقول العلامة التجارية Realme أنها قامت بتحسين صوت الباس في هذه السماعات الجديدة، وقامت بتزويدها بمكبرات صوتية بقطر 11 ملمتر تعد بباس أكثر بنسبة 160 في المئة مقارنة مع السماعات المزودة بمكبرات الصوت التي يبلغ قطرها 10mm. وعلاوة على ذلك، فقد قامت العلامة التجارية Realme بتضمين الألوان الرمادية والصفراء في هذه السماعات الجديدة لجعلها تتطابق مع الصورة الشابة للشركة.





عموما، سماعات Realme Buds الجديدة ستكلف 500 روبية هندية أي ما يعادل 7 دولارات أمريكية. وعلى الرغم من سعرها المنخفض بالمقارنة مع السماعات المقدمة من الشركات الأخرى، فهي تمتاز بكابل مغلف بالكيفلر المضفر لجعله أكثر متانة. وتسمح لك المغنطيسات الموجودة في كلا السماعتين بلصقهما معًا حول عنقك عندما لا تستخدمها لتجنب سقوطهما في كل مرة تحرك فيها عنقك.

سماعات Realme Buds تضم ثلاثة أزرار للتحكم في الأغاني، ولكن يمكن أيضًا إستدعاء المساعد الرقمي Google Assistant بإستخدامها، وعلى الرغم من أن هذه ليست ميزة فريدة من نوعها، ولكن العديد من سماعات البلوتوث تتباهى بهذا الأمر.

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