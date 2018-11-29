شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد البلاك فرايدى.. مبيعات Cyber Monday تتجاوز 7.9مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت مبيعات اثنين الانترنت Cyber Monday رقم قياسى فى الولايات المتحدة، إذ وصلت إلى 7.9 مليار دولار، حيث هرع الملايين من المتسوقين للحصول على تخفيضات كبيرة على كل شىء بدءًا من الألعاب، وصولا إلى أجهزة التلفزيون.

انطلق الحدث التسويقى يوم الاثنين الماضى عندما بدأ المتسوقون فى الساحل الغربى بحثهم عن العروض بعد انقضاء ساعات العمل، بينما قام أولئك على الساحل الشرقى بإجراء عمليات الشراء قبل النوم، وفقًا لتقرير Adobe Analytics، الذى يقيس المعاملات بـ80 من أفضل 100 بائع تجزئة فى الولايات المتحدة.

وقال Taylor Schreiner مدير Adobe Digital Insights أن الكثير من المتسوقين انتظروا بعض المشتريات، وكان من المتوقع أن تحقق ثلاث ساعات فقط مبيعات تعادل ​​يوم كامل.

وكشفت أدوبى عن ارتفاع مبيعات الشركات بنسبة 20 فى المئة عن العام السابق حتى الساعة السابعة مساء، بما فى ذلك زيادة فى الطلبات المقدمة عبر الهواتف المحمولة.

فى وول ستريت، أظهر المستثمرون حماسهم، إذ أغلقت أسهم أمازون بزيادة 5 فى المئة.، كما ارتفعت أسهم عدد من الشركات الأخرى .