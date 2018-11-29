FOREO تطلق أول جهاز ذكي للعناية بالبشرة في الشرق الأوسط

أطلقت FOREO، العلامة السويدية الرائدة في مجال تقنيات الجمال، أحدث إصداراتها المبتكرة من أجهزة العناية بالبشرة UFO في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعد جهاز FOREO UFO أول جهاز في العالم يقدم علاجات متعددة باستخدام التقنيات الحديثة الذكية خلال 90 ثانية فقط، ويجمع هذا الابتكار بين تقنيات العلاج بالديودات الثنائية الباعثة للضوء والعلاج بالتبريد والحرارة، إلى جانب العلاجات التي تعمل بتكنولوجيا نبضات T-Sonic، كما يمكن أن يتم تفعليه باستعمال الهاتف الذكي عبر تطبيق FOREO.

ويتميز الجهاز الجديد UFO باستخدام تقنيات تعمل على تعزيز درجات تغلغل المكونات الفعالة من مستحضرات العناية بالبشرة داخل الجلد، إذ تعمل الحرارة أولاً على فتح مسام البشرة، بينما تساعد نبضات T-Sonic خلايا البشرة على امتصاص المكونات بشكل فوري، في حين يعمل العلاج بالتبريد على إغلاق المسام للحفاظ على تلك المكونات التي تعمل على شد البشرة ومنحها مظهراً أكثر نضارة.

ويشتمل الجهاز على مجموعة من العلاجات التي تعتمد على الديودات الثنائية الباعثة للضوء LED، بما فيها العلاج بالضوء الأحمر المضاد لعلامات التقدم بالسن، والعلاج بالضوء الأخضر الذي يمنح البشرة مزيداً من التألق والإشراق، والعلاج بالضوء الأزرق لمكافحة حب الشباب، كما يعمل هذا الابتكار جنباً إلى جنب مع شريحتين من أقنعة العناية بالبشرة المخصصة مع نظام علاج UFO اليومي، وهما قناعي Make My Day و Call It A Night.

وتضمن هذه الأقنعة فائقة النعومة والمصنوعة من الألياف الدقيقة الاستمتاع ببشرة نضرة وشابة من الصباح وحتى المساء، وقد تم تصميم كل مستحضر مرافق لنظام UFO العلاجي إما للاستعمال الصباحي أو للمساعدة على الاسترخاء قبل الخلود إلى الفراش في المساء، وتتميز أقنعة UFO الذكية باحتوائها على مستخلصات النباتات والفواكه والزيوت النباتية المركزة وعصارة الأزهار الطبيعية.

وتم تصميم وبرمجة نظام علاجي لكل قناع على حدة، ما من شأنه مضاعفة النتائج وتثبيت فعاليتها، ويتم تفعيل جهاز UFO والتحكم به عبر ربطه بتطبيق FOREO على الهواتف الذكية للحصول على نتائج أفضل وأكثر فعالية، وفيما تمت برمجة قناعي Make My Day و Call It a Night مسبقاً في الجهاز، فإن تطبيق FOREO يتزامن مع تشكيلة الأقنعة المتطورة Advanced mask collection التي أطلقتها العلامة مؤخراً ضمن ابتكارات تناسب أنواع البشرة كافة.

وتتوافق مع كل الأقنعة العلاجية المستقبلية، ويتوافر التطبيق لجميع الأجهزة العاملة بنظامي التشغيل آي أو إس iOS وأندرويد Android، ويحظى جهاز UFO بجميع مزايا ومعايير منتجات FOREO، بما فيها التصميم السيليكوني الفريد الموافق للمعايير الطبية، فضلاً عن كونه مقاوم للماء ويمكن شحنه باستخدام منفذ USB، ويتوافر جهاز UFO حصرياً لدى متاجر Sephora عبر المنطقة.

المزايا الرئيسية لمنتج UFO :