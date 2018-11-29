شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة Project Fi تتحول إلى Google Fi وتدعم مختلف الهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 3 سنوات على إطلاق شركة جوجل لخدمتها Project Fi للاتصال بالإنترنت لأول مرة فى عام 2015، أعلنت عملاق محركات البحث، اليوم، أنها قامت بتغيير اسم الخدمة من Project Fi إلى Google Fi، مع دعم المزيد من الهواتف "أندرويد وiOS" وهى خطوة تحدث لأول مرة.

ووفقا لما نشرته جوجل على المدونة الرسمية لخدمة Fi، فإن هذه الخدمة أصبحت تعمل فى أكثر من 170 بلداً وإقليماً مع نسبة رضا من العملاء تجاوزت 90%، فيما تؤكد جوجل أن التطبيق على أندرويد وiOS لايزال فى المرحلة التجريبية وهذا يعنى أن المستخدمين قد يواجهوا بعض المشاكل لكن التطبيق سيقوم بكل المهام على كل حال.

ويعد مشروع Project Fi بديلا لبيانات الهاتف اللاسلكية لأجهزة محدودة من جوجل، حيث يتيح هذا المشروع للمستخدمين توفير الاتصال بالإنترنت فى أى وقت ومكان، كما أن المستخدم يدفع رسوم عن قيمة الإنترنت الذى يستخدمه فقط دون غيره بدلا من دفع قيمة باقة كاملة.