نوكيا والمصرية للاتصالات تعززان خدمات الاتصال عبر الألياف الضوئية

أعلنت شركة نوكيا عن تعاونها مع الشركة المصرية للاتصالات WE لتعزيز خدمات الاتصال عبر الألياف الضوئية بقوة 200 جيجابت/الثانية، من خلال تطويع تقنية محرك الخدمة الفوتونية PSE من نوكيا، وذلك لمضاعفة القدرة الأساسية على الشبكة الأساسية للمصرية للاتصالات DWDM في منطقة الدلتا والإسكندرية، وتعد تلك الخدمة هي الأولى من نوعها في أفريقيا لنقل الاتصالات ذات المسافة الطويلة بسرعة 200 جيجابت/الثانية من خلال شبكة واحدة.

ويأتي هذا التعاون بين الشركتين، في ظل تزايد الطلب على خدمات البرود باند فائق السرعة، وقررت المصرية للاتصالات أن تعمل بشكل وثيق مع الشريك الاستراتيجي نوكيا من أجل تحسين الشبكة الأساسية الحالية لتوفير معدلات أداء أعلى لخدمات البرود باند لعملاء الخطوط الأرضية، كما تطمح إلى تحقيق معدلات أداء أعلى لنقل البيانات لمشتركي المحمول بتقنية الجيل الرابع، فضلا عن تمكين المصرية للاتصالات من مضاعفة قدراتها مع خفض تكلفة التشغيل.

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وقال المهندس عمرو الليثي، رئيس أعمال نوكيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “إنه لمن دواعي فخرنا أن نكون طرفاً في هذه الاتفاقية الرائدة في قارة أفريقيا، ونحن لدينا شراكة طويلة مع المصرية للاتصالات ويسرنا أن نرى تزايد الطلب على خدمات البرود باند وخدمات التطور طويل الأمد التي تقدمها الشركة، وهذا هو تحديداً ما كان يدور في أذهاننا عندما قمنا بتصميم الشبكة، حيث إن مرونتها وسهولة ترقيتها وتحديثها يسمح للمصرية للاتصالات أن تقوم بشكل استباقي بإدارة تفاقم البيانات وخلق مصادر جديدة للدخل فضلاً عن الاستمرار في العمل على تحسين تجربة العملاء”.

وصرح المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: “لا شك أن مضاعفة قدرات شبكتنا الأساسية يتيح لنا إمكانية تقديم خدمات البرود باند وخدمات الجيل الرابع بسرعات عالية فضلاً عن خدمات 100 جيجا التي تقدمها الشركة لمشغلي الهاتف المحمول مع الحفاظ على خفض التكلفة، ونحن على ثقة بأن شريكنا الاستراتيجي نوكيا وخبراتها في تقنيات شبكات الألياف الضوئية سوف تساعدنا في الاحتفاظ بمكانتنا الريادية في تقديم أحدث وأفضل الحلول التقنية لعملائنا”.