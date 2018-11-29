أفضل تطبيقات ماك للطلاب لمساعدتهم على التركيز وإنجاز المهام الدراسية

يقترب موسم امتحانات منتصف العام الدراسي في معظم الدول العربية هذه الأيام، وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع في جميع المجالات فإنه من المهم أن نقوم باستغلاله لتطوير العملية التعلمية وتحسين قدرة الطلاب على استيعاب دروسهم لاجتياز الاختبارات بنجاح، ولذلك يمكن استغلال الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب الخاصة بالطلاب لتحميل تطبيقات عليها لمساعدتهم على التركيز وإنجاز المهام الدراسية.

وسنقدم لكم اليوم أفضل تطبيقات ماك للطلاب:

1- تطبيق myHomework

يعتبر تطبيق myHomework من أفضل تطبيقات ماك التي تُساعد الطلاب على تنظيم الوقت الخاص بالدراسة، حيث يمنحك التطبيق عرضًا واضحًا لجدول المناهج الدراسية، وتقويمًا يوضح تواريخ الاستحقاق والتسليم، وقسمًا للواجبات المنزلية لجميع المهام.

يمكنك من خلال التطبيق إنشاء تذكيرات ومهام دورية، كما يمكنك تدوين فصولك الدراسية لتتمكن من مطالعتها بسهولة، وإذا كان أساتذتك يستخدمون تطبيق Teachers.io فيمكنك الانضمام بسهولة إلى صفك والوصول إلى المهام والملفات والإشعارات والمناهج الدراسية والمعلومات التي تم مشاركتها على Teachers.io. حيث يتكامل تطبيق myHomework مع Teachers.io بشكل رائع للمدارس.

التطبيق متاح مجانًا على متجر آيتيونز لأجهزة ماك ويمكنك تحميله من هنا، كما يوجد منه إصدار ذو اشتراك مدفوع يحمل الكثير من المزايا.

2- تطبيق iStudiez Lite

يُعد تطبيق iStudiez من أفضل تطبيقات ماك المتاحة لتنظيم مهام الطلاب، حيث يمكنك عرض التقويم الخاص بك حسب اليوم أو الأسبوع ومشاهدة المهام المستحقة لحظيًا، كما يتسم قسم المهام في التطبيق بالمرونة بحيث يمكنك عرض المهام المستحقة حسب التاريخ أو المنهج الدراسي أو الأولوية.

يوفر التطبيق أيضًا منطقة لإعداد العطلات عندما تكون الدراسة متوقفة، وكذلك شريط تقدم للفصل الدراسي يتم إضافة درجات الاختبارات إليه، كما يوفر طريقة للتواصل مع المعلمين من خلال إضافة أرقامهم لقائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

ويمكنك النقر على الفصل لمشاهدة التواريخ والأوقات بالإضافة إلى رقم الفصل واسم الأستاذ، كما يتيح لك إضافة الملاحظات أو المهام.

التطبيق متاح مجانًا على متجر آيتيونز لأجهزة ماك ويمكنك تحميله من هنا، ولكنه محدود الإمكانيات، ويوجد إصدار آخر من التطبيق باسم iStudiez Pro بسعر 9.99 دولار يقدم لك الكثير من المزايا.

3- تطبيق PAL Flashcards

لاشك أن البطاقات التعليمية Flashcards تعد من أدوات الدراسة الرائعة، حيث تتيح لك تطبيقاتها إنشاء البطاقات التعليمية الخاصة بك أو مشاركتها مع الآخرين، أو تصفح الأجزاء التي قد تناسب مناهجك الدراسية.

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يُعتبر تطبيق PAL Flashcards أحد تطبيقات ماك الرائعة في إنشاء البطاقات التعليمية، حيث يوفر لك بعض نماذج البطاقات التي يمكنك استخدامها مباشرةً، كما يسمح لك بإنشاء واستيراد أجزاء البطاقات الخاصة بك أيضًا.

يمكنك استخدام النصوص أو الصور عند إنشاء البطاقات الخاصة بك، مما يجعلها مفيدة لأي منهج دراسي، وعندما يحين وقت مراجعة البطاقات قبل الامتحانات ما عليك سوى النقر على زر الدراسة Study واختبر نفسك.

يتيح لك التطبيق أيضًا مشاركة أجزاء البطاقات التعليمية مع زملائك عن طريق إرسال رابط، لذلك إذا كنت تريد تطبيق للبطاقات التعليمية الأساسية والسهلة لنظام التشغيل ماك أو إس macOS فهذا التطبيق هو خيارك الأمثل.

التطبيق متاح مجانًا على متجر آيتيونز ويمكنك تحميله من هنا.

4- تطبيق Flashcard Hero Lite

Flashcard Hero Lite هو أحد تطبيقات ماك الرائعة لإنشاء البطاقات التعليمية بكل سهولة، حيث يمكنك إنشاء البطاقات وأجزائها المختلفة والموضوعات بنقرة واحدة فقط. وإذا كنت تريد أن تكون مبدعًا قليلاً مع البطاقات التعليمية فإن التطبيق يتيح لك تنسيق النص واستخدام القوائم في إجاباتك.

في وقت الدراسة يمكنك استخدام ميزات الحفظ Memorize أو النوع Type أو الاختيار من متعدد Multiple Choice. ويمكنك ضبط الأجزاء لجلسة دراسة أكثر إنتاجية باستخدام هاتف آيفون الخاص بك كجهاز تحكم عن بعد، واستخدام تحويل النص إلى كلام، وترتيب البطاقات، كما يعطيك التطبيق أيضا قسم التقدم progress section للتحقق من تقدمك الدراسي.

التطبيق متاح مجانًا على متجر آيتيونز ويمكنك تحميله من هنا.

5- تطبيق Bear

يعتبر تطبيق Bear من أفضل التطبيقات التي ستساعدك في التركيز عندما تحتاج إلى إنجاز المهام بسرعة، حيث يتميز ببساطة واجهة المستخدم، ويتيح لك إضافة قائمة المهام المراد تنفيذها في قوائم to-do.

تعتبر ميزة Pomodoro من أهم مزاياه حيث ستساعدك في إدارة وقتك وتقسيمه إلى فترات زمنية، وتقسيم يومك إلى فترات عمل وفترات راحة تحددها أنت بنفسك.

يمكنك أيضًا إنشاء مستندات كاملة مع العناوين وتنسيق الخط والقوائم وحتى الأكواد البرمجية إذا كنت من هواة البرمجة، كما يتيح لك التطبيق إمكانية إرسال مستنداتك أو مشاركتها بسرعة مع من تريد من زملائك أو مدرسيك، وعرض الإحصاءات مثل الكلمة، والحرف، وعدد الفقرات، وقراءة الوقت وإنشاء أو تعديل التواريخ حسب جدولك. يمكنك ضبط الإعدادات في تطبيق Bear للتصنيف والاختصارات والخطوط والفقرات وغيرها.

التطبيق متوفر على متجر آيتونز مجانًا ويمكنك تحميله من هنا.