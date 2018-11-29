تكنولوجيا: الإنستغرام يعلن عن جلب ميزة لوصف الصور بتقنية الذكاء الإصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يدعم الإنستغرام المستخدمين بشكل أفضل من خلال جلب مميزات جديدة للتطبيق، تتيح لمن يعانون من مشكلة ضعف البصر إستخدام مميزات الإنستغرام الجديدة في الحصول على وصف تفصيلي للصور بتقنية الذكاء الإصطناعي.

أعلن الإنستغرام مؤخراً عن جلب مميزات جديدة للمستخدمين، لدعم تجربة سلسة وأكثر وضوحاً في إستخدام التطبيق، حيث يختص الإنستغرام بهذه المميزات المستخدمين ممن يعانون من ضعف البصر بشكل خاص.

يمكن الآن لقارئ الشاشة أن يعمل على قراءة الوصف التفصيلي للصور التي وضعت من قبل المستخدمين على صور الإنستغرام، كما يمكن لمستخدمي الإنستغرام إضافة وصف تفصيلي للصور عن طريق alt text لدعم المستخدمين من ضعاف البصر بقراءة الوصف عن طريق قاريء الشاشة.

أيضاً في حالة عدم وجود وصف تفصيلي للصور على الإنستغرام سيعمل التطبيق بتقنية الذكاء الإصطناعي على تحديد وصف للصور عن طريق تقنية تدرك موضوع الصور وتقدم تفاصيل صوتية للمستخدم، كما تتوفر الميزة الجديدة من خلال الإعدادات المتقدمة للصور في التطبيق حيث سيكون على المستخدم تمكينها في البداية.

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