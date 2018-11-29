نيوزيلندا تمنع شركات الإتصالات المحلية من إستخدام معدات 5G التابعة لشركة Huawei لدواعي أمنية

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد ثلاثة أشهر من منعها على إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G في أستراليا، تلقت شركة Huawei ضربة جديدة، وهذه المرة من نيوزيلندا. وقامت وكالة المخابرات في البلاد بمنع شركة الإتصالات المحلية Spark من إستخدام معدات شبكات الجيل الخامس 5G المطورة من قبل شركة Huawei، مشيرة إلى أن لديها مخاوف بشأن الأمن القومي.

تعتبر Spark واحدة من شركات الإتصالات الكبرى في نيوزيلندا وأول من قدم طلبًا لبدء إستخدام الجيل الجديد من شبكات الإتصالات اللاسلكية. وقال الجنرال Andrew Hampton، والذي يشغل مدير مكتب أمن الإتصالات الحكومة أنه تم تحديد مخاطر أمنية كبيرة على الشبكة.

قامت شركة Huawei بالرد على ذلك جنبا إلى جنب مع المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجة الصينية، وأعربوا عن إستيائهم الشديد وأكدوا على أنه تم توقيع أكثر من 20 عقدًا في جميع أنحاء العالم، وليس هناك ما يدعو للقلق.

وجدير بالذكر أن شركة Huawei تعمل على تطوير شبكات الإتصالات في نيوزيلندا منذ إطلاق شبكات الجيل الرابع 4G LTE في البلاد علمًا أنها إستثمرت أكثر من 270 مليون دولار أمريكي على ذلك. وقال وزير الخدمات الاستخباراتية، السيد Andrew Little : ” الفرق بين شبكات الجيل الخامس وشبكات الجيل الرابع والجيل الثالث التقليدية هو الإعداد”. وبفضل التكنولوجيا الجديدة، يمكن الوصول إلى كل مكون من مكونات الشبكة الجديدة.

صرحت شركة الإتصالات النيوزيلندية الأخرى 2degrees أنه لو كان هناك تأثير مماثل، فهذا الأمر سيمثل ” خيبة أمل حقيقية للمنافسة “، في حين رفضت شركة Vodafone New Zealand التعليق على الأمر.

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