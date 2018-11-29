خدمة غوغل Fi اصبحت متاحة في العراق بشكل رسمي

الخليج 365/ بغداداكد مركز الاعلام الرقمي DMC، الخميس، ان مشروع غوغل فاي Google Fi المتعلق بخدمة الاتصال بالشبكات الخلوية واللاسلكية في بلدان مختلفة، والذي اُعلن عنه في 22 نيسان من عام 2015 اصبح متاحا الان في اكثر من 170 دولة واقليم، من بينها العراق، مع دعم لمزيد من هواتف الاندرويد والـ iOS لاول مرة .

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المشروع سيوفر امكانية الاتصال بعدد كبير من الشبكات الخلوية واللاسلكية، لتوفير خدمة الاتصال الهاتفي وارسال رسائل الـ SMS فضلا عن توفير خدمات الانترنت باعلى سرعات متوفرة في منطقة التغطية".



واضاف الفريق ان "الخدمة ستغير اسلوب حساب الرسوم التي تحصل عليها الشركات من المستخدمين، اذ يدفع المستخدمون حاليا مبالغا ثابتة لشركات الاتصال من اجل الحصول على كمية ثابتة من البيانات وخدمات الاتصال، اما في Google Fi فستقوم غوغل بجعل المستخدم يدفع فقط ثمن البيانات التي يستخدمها ما سيوفر له مردود مالي وبدون تكلفة اضافية، وهو الامر الذي يحصل لاول مرة".

واوضح المركز ان "شركة غوغل توصل هذه الخدمة للمشترك عبر شريحة SIM يتم تركيبها في الهاتف، وتمنح المشترك رقما ثابتا يتيح له اجراء المكالمات الهاتفية، فضلا عن ارسال الرسائل واستخدام الانترنت بالاعتماد على الشبكات المحلية المتعاقدة مع شركة غوغل في مشروع غوغل فاي، مقابل اشتراك شهري يدفعه المستخدم".

واشار المركز الى ان "غوغل غيرت اسم الخدمة من Project Fi إلى Google Fi وقامت لاول مرة بدعم المزيد من الهواتف التي تعمل على اندرويد و iOS ، و اجهزة LG و Moto و OnePlus".

