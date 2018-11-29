حلم بدأ بـ200 جنيه.. قصة تصنيع أول سيارة مصرية خالصة

الوطن - عبد الله مجدي

حلم تصنيع سيارة مصرية خالصة راود أجيالا عديدة، ويبدو أن هذا المشروع الذي بدأه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بات له أن يتحقق.

جاء ذلك بعدما كشف الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن إنتاج سيارة مصرية الصنع قريبًا، حيث إنه عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعهما أمس، عدة مشروعات مهمة من ضمنها سيارة مصرية الصنع بالإضافة إلى الطائرة الكهربائية.

بدأت فكرة تصنيع سيارة مصرية عام 1959، وذلك بالتزامن مع إنشاء شركة "النصر للسيارات"، والتي كانت في البداية تهدف إلى تجميع السيارات...