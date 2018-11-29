موظفي جوجل يطالبون الشركة بإلغاء مشروع إنشاء النسخة الصينية من محرك البحث Google

فاطمة أيت طالب - دبي - تردد قبل شهرين أن شركة جوجل تعمل على نسخة جديدة من محرك البحث Google من أجل المستخدمين في الصين يتماشى مع قوانين الرقابة المحلية. ويقال بأن هذا المشروع يحمل إسم Project Dragonfly. وفي الأونة الأخيرة، أكدت شركة جوجل وجود هذا المشرع في مجلس الشيوخ ولكنها لم تتحدث بالتفصيل عن المشروع. والآن، يطالب الموظفين في Google من الشركة إلغاء فكرة إطلاق محرك البحث الخاضع للرقابة في الصين.

وفي رسالة نشرت اليوم على شبكة الإنترنت، قال الموظفين : ” نحن موظفين في شركة جوجل قرروا الإنضمام إلى منظمة العفو الدولية لمطالبة شركة جوجل بإلغاء مشروع Project Dragonfly وضمان الحماية للمبلغين عن المخالفات “. وكما تلاحظون في الرسالة، فالموظفين لا يريدون فقط إغلاق مشروع Dragonfly، وإنما يطالبون أيضًا بحماية الموظفين الذين قاموا بتسريب التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع السري إلى العلن.

علم العديد من الموظفين بذلك عندما تم نشر التقرير الأول عن Project Dragonfly في شهر أغسطس الماضي علمًا أن ذلك ظهر بعد شهرين فقط من تعاقد شركة جوجل مع وزارة الدفاع الأمريكية من أجل التعاون في مجال الذكاء الإصطناعي. ومنذ ذلك الحين، وضع أكثر من 4000 موظف إسمه على عريضة تدعو شركة جوجل إلى إلغاء العقد. وإستقال العديد من المهندسين من الشركة ووعدت شركة جوجل في وقت لاحق بأنها لن تجدد هذا العقد مع وزارة الدفاع الأمريكية.

يوضح الموظفون في رسالتهم أن معارضتهم لمشروع Project Dragonfly لا تتعلق بالصين. ” نحن نعارض التكنولوجيات التي تساعد الأقوياء في قمع الضعفاء، أينما كانوا “. وتشير الرسالة كذلك إلى أن مشروع Dragonfly سينشئ سابقة من شأنها أن تجعل من الصعب على شركة جوجل رفض توفير إمتيازات مماثلة لبلدان أخرى.

وقع 11 موظفًا أسمائهم على هذه الرسالة إعتبارًا من هذا الصباح. سيستمرون في تحديثها من خلال إضافة المزيد من التوقيعات. وكما يمكنك أن تتوقع، فلم تعلق شركة جوجل على هذا الأمر حتى الآن.