سامسونج تعتزم إستثمار 40 مليون دولار في شركة Niantic للوصول الحصري إلى ألعابها

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلت شركة سامسونج على إمكانية الوصول الحصري للعبة Fortnite على بعض أجهزة الأندرويد الخاصة بها لفترة من الوقت، ويبدو أن الشركة الكورية الجنوبية تخطط الآن لمواصلة ذلك. ويقال الآن بأن شركة سامسونج تقترب من إستثمار 40 مليون دولار أمريكي في شركة Niantic، وهي نفسها الشركة التي تقف وراء لعبة Pokemon Go، ولكن شركة Niantic لن تقوم بمشاركة لعبة Pokemon Go مع شركة سامسونج.

بدلا من ذلك، من المخطط أن تقوم الشركة بذلك مع لعبة Harry Potter القادمة والتي سوف تحول القلم الرقمي S Pen في سلسلة هواتف Galaxy Note Series إلى عصا سحرية. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا سيمثل إضافة للعبة Harry Potter: Wizards Unite التي سيتم إصدارها في العام المقبل أو لعبة جديدة مختلفة. إعادة العمل على اللعبة الحالية قد يكون الطريقة الوحيدة إذا أرادت شركة سامسونج القيام بذلك بحلول موعد إطلاق الهاتف Galaxy Note 10.

اللعبة الأولى لشركة Niantic، ونقصد هنا لعبة Ingress ستكون أيضًا جزءًا من الصفقة. وبالحديث عن هذا، فقد يتم الإعلان عن الصفقة قبل نهاية هذا العام، على الرغم من أنه يبدو أن كلا الشركتين لم تكونا في عجلة من أمرهما، فقد أوضح أحد المطلعين على الخطط أن كلا الشركتين تريدان رؤية المزيد من التقدم في التعاون الفني قبل الإعلان الرسمي.

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