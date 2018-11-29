شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 أسباب تجعلك تتوقف عن لعب PUBG والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتسبت لعبة PUBG Mobile الكثير من المستخدمين مؤخرًا، لكن فى نفس الوقت ظهرت العديد من التحذيرات من ممارسة اللعبة نتيجة للعديد من التأثيرات السلبية التى تتركها والمشاكل التى لحقت بها، وفيما يلى نعرض 5 أسباب تدفعك لتجنب ممارسة لعبة PUBG كما يلى:

- تؤدى للعنف والطلاق

كشفت تقارير عن أن لعبة PUBG لها آثار خطيرة على لاعبيها، بسبب طبيعتها العنيفة التى تعتمد على القتال والمعارك، إذ أدت إلى قتل طالب فى الصف الأول الثانوى بالإسكندرية لمعلمته، طعنًا بالسكين.

- اتهامها بالإرهاب

واجهت اللعبة اتهامات بأنها بوابة خلفية لتنظيم داعش، حيث اعتمد على لعبة PUBG التى تقوم على فكرة العنف وقتال الشوارع واقتحام المنازل بشكل عشوائى لنشر مبادئه السلبية التى تقوم على إراقة الدماء والقتل.

- باقة الإنترنت

تعد لعبة PUBG واحدة من الألعاب التى يتم ممارستها فى وضع الاتصال بالإنترنت، فلا يمكن لعبها بدون اتصال إنترنت وهو ما يعنى أن اللعبة تستهلك الكثير من باقة الإنترنت، ويمكن أن يلاحظ المستخدمون ذلك من خلال تتبع معدل استخدام التطبيقات للإنترنت.

- سرعة نفاد بطارية الهاتف

من الأشياء السلبية للعبة PUBG هى أنها تؤثر على بطارية الهاتف بشكل كبير، إذ تأتى اللعبة بمواصفات راقية بشكل كبير الأمر الذى يجعلها تستهلك موارد الهاتف الذكية بالكامل ما يؤدى إلى ارتفاع درجة حرارته وبالتالى إلى نفاد البطارية.