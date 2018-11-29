صدى البلد - نهى حمدي
في خطوة هي الأولى من نوعها، حاول أحد المبرمجين، تضييق الخناق على الشائعات والأخبار الكاذبة، عبر تدشين تطبيق، كل مهمته؛ الكشف عن الأخبار المزيفة، مقابل مكافأة مالية.
وصممت شركة "بايت دانس" الصينية المختصة في الصناعات التكنولوجية، تطبيق "جينري توتياو"، والذي يقدم مكافآت تصل إلى 3 آلاف يوان أي ما يعادل 432 دولارا؛ لمن يفضح الشائعات.
كما نشرت صحيفة "ساوث شاينا مورنينج" الصينية، أن الشركة قامت بعمل التطبيق، في نفس الوقت الذي تقوم فيه الحكومة الصينية بإحكام قبضتها على بعض المحتوى المنشور على...
شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صينية تبتكر تطبيقا يكشف الشائعات ويمنح مكافآت للمواطنين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .