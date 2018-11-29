شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بدءًا من الآن.. جوجل لن تعرض روابط الويب لعدد من عمليات البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول محرك بحث "جوجل" طرح ميزة جديدة لإعطاء إجابات واحدة للعديد من عمليات البحث، وهذا يعنى أنه عندما يقوم المستخدم بإجراء طلب بحث على جوجل عبر الهاتف الذكى، سيجيب عملاق البحث مباشرةً دون إظهار روابط الويب التقليدية.

ووفقًا لما نشره موقع toi الهندى، فتم رصد هذه الميزة لأول مرة من قبل "سيرجى ألكو"، وقد أكدت جوجل أن الميزة قادمة بالفعل إلى محرك البحث، فيما قالت "دانى سوليفان" المسئول عن البحث فى جوجل: "بالنسبة إلى الآلة الحاسبة ومحول الوحدات والتوقيت المحلى، فإننا نختبر عرضًا مكثفًا لزيادة سرعة وقت التحميل"، مضيفًا أن الأشخاص الذين يبحثون عن هذه الأدوات نادرًا ما يستخدمون نتائج البحث الكاملة، ولكن النتائج ستظل متاحة لأولئك الذين يريدونهم عبر زر "إظهار كل النتائج"

واستكمل حديثه: "لدينا ما يكفى من البيانات والمعلومات المرتجعة - التى نقدرها - لاستنتاج أن تجربة العرض المكثف يجب أن تتوقف فى الوقت الحالى، وسيقوم الفريق بالنظر فى تحسين متى وكيف تظهر".

لذلك، لن تعرض جوجل نتائج البحث الأخرى عندما تكون واثقة من أنها تلبى تمامًا طلب بحث المستخدم ولا تتطلب مزيدًا من المعلومات لعرضها، ومع ذلك، فى نهاية صفحة النتائج، سيكون هناك دائمًا رابط "عرض كل النتائج" إذا كان المستخدم يريد المزيد من الإجابة على طلب البحث.