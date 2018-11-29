شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على حجم انتشار لعبة Fortnite وعدد المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن وصول عدد مستخدمى لعبة فورتنيت إلى 200 مليون مستخدم، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 60 فى المئة منذ يونيو الماضى، بعد أن كان عدد مستخدمى اللعبة لا يتجاوز 125 مليونا فقط.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، استحوذت فورتنيت على اهتمام البالغين والأطفال على حد سواء منذ إطلاقها لأول مرة فى عام 2017، وأصبحت أكثر شعبية بعد أن جعلتها الشركة المطورة متوفرة على مجموعة متنوعة من المنصات، بما فى ذلك iOS ، و Nintendo Switch و أندرويد.

وقد يكون هذا السبب وراء جذب اللعبة نحو 75 مليون لاعب جديد أصبحوا مستخدمين مسجلين بين يونيو 2018 ونوفمبر 2018.

وأوضحت بلومبرج أنه مع امتلاك اللعبة نحو 200 مليون مستخدم ، فإن قاعدة مستخدميها تكاد تقارب عدد سكان البرازيل، لكن رغم هذا العدد الهائل، إلا أن الـ200 مليون لاعب لا يمارسونها بشكل منتظم، بل من بين هذا العدد يوجد نحو 8.3 مليون لاعب منتظم.

ولكن حتى لو لم يتمكن بعض الأشخاص من ممارسة اللعبة بانتظام، فإن Epic Games الشركة المطورة، حققت دخلًا كبيرًا من المشتريات داخل اللعبة، إذ يدفع المستخدمون مبلغا صغيرًا مقابل الإضافات المختلفة فى التطبيق، مثل الأزياء.