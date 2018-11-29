شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام ذكى يتنبأ بعمرك من جزء من وجهك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف باحثون النقاب عن نظام ذكاء اصطناعى جديد يمكن أن يتنبأ بعمرك ببساطة عن طريق النظر إلى صورة لجزء من وجهك، من خلال تحليل زوايا عينيك.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يمكن أن يمهد هذا النظام الجديد- الذى تم اختباره على أكثر من 8000 صورة -الطريق لتقديرات عمرية أكثر دقة حتى عندما يكون جزءا صغيرا من الوجه مرئيًا، ويؤدى إلى المزيد من علاجات العناية بالبشرة.

فى دراسة جديدة، استخدم باحثون من شركة Haut.AI للعناية بالبشرة 414 صورة عالية الدقة مجهولة المصدر لاختبار دقة نظامهم، ووجدوا أن الجلد بالقرب من زوايا العين، ومنطقة الجفن، كان الأكثر فعالية فى التنبؤ بالعمر.

ويمكن استخدام هذا النوع من المعلومات لتقييم العوامل المختلفة التى تؤثر على الشيخوخة، بما فى ذلك أساليب الحياة والتدخلات الطبية والتجميلية.

وقالت أناستازيا جورجيفسكايا، الرئيس التنفيذى لشركة Haut AI: "إن مستقبل المنتجات الاستهلاكية فى التخصيص، وآمل أن تضع هذه الدراسة الأساس للعناية بالبشرة والرعاية الصحية للمستهلكين، وقد يؤدى فهم العديد من العمليات البيولوجية فى الجلد باستخدام الذكاء الاصطناعى إلى العديد من الاكتشافات فى المستقبل".