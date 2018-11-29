شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف ميزة الإيماءات لمتصفحها كروم على منصة أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة جوجل تخطط لإطلاق تحديث جديد لمتصفح كروم على منصة أندرويد، والذى تسعى من خلاله الشركة لتوفير ميزة "إيماءات التنقل" للمستخدمين.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فإن هذه الميزة ستتيح للمستخدمين القدرة على التمرير ناحية اليسار أو اليمين بهدف الانتقال إلى الصفحة السابقة، أو إعادة التوجيه إلى صفحة سجل التصفح بشكل مباشر من الشاشة الرئيسية، بدلا من استخدام الأزرار التقليدية الموجودة فى الهاتف الذكى، إذ بدأت العديد من الخدمات والتطبيقات فى الإعتماد على "الإيماءات" للتنقل.

ومن ناحية أخرى فإن هذه الإيماءات تعتبر شبيهة بالإيماءات الموجودة فى نظام iOS، وحتى الآن قد تم رصد هذه الإيماءات فى نسخة المطورين من التطبيق، مما يعنى أنها ما زالت غير جاهزة حتى الآن، وإذا ما سار كل شىء على ما يرام، فقد يتم إصدار هذه الإيماءات الجديدة فى غضون أسبوعين.