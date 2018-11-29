كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| LINO-MD 3D قرص دوار مصنوع بالطباعة الثلاثية

متابعة-سنيار: أطلقت Qeske Community على Kickstarter هذا الشهر، حملة تمويل جماعي جديدة لتمكين الناس من التعرف على الموسيقى والتكنولوجيا من خلال عمل معدات صوتية عالية الجودة، ويوفر المشروع القدرة على بناء مشغل LINO-MD 3D الفريد المطبوع.

يتكون Lenco-MD من وحدات متعددة، من السهل جدا تغييرها وتكييفها لتناسب وضعك الخاص، فيكفي أن تقوم بتوصيل وحدة” Lenco-MD Solar Module “، ودمجها مع” Lenco-MD Speaker Module “، إذا أردت أخذها إلى الخارج، كما يمكنك توصيل “وحدة بلوتوث Lenco-MD” للانتقال إلى الوضع اللاسلكي.

مشغل الأقراص الذي أنشأه فريق التطوير في كيركراد في هولندا، يشكل إعادة تفكير كاملة في المفهوم الكلاسيكي لهذا النوع من الأجهزة، ورغم أن تصميمها مستوحى من مشغلات Lenco الكلاسيكية، إلا أن خصائصها ليست كذلك. فهي مبنية من قبل المستخدم، من خلال مطبوعات ثلاثية الأبعاد، ووحدات غنية بالميزات قابلة للتحديث ومصنوعة بشكل أساسي من الموارد المتجددة، مع جودة صوت رائعة وتصميم أنيق.

مع أطقم متوفرة من 99 يورو أو 88 جنيهًا استرلينيًا، تتطلب مجموعة الطباعة ثلاثية الأبعاد الوصول إلى طابعة ثلاثية الأبعاد بحجم طباعة 330 × 330 × 100 ملم أو أكبر.