كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “K’Watch Glucose” ساعة ذكية لقياس مستويات السكر في الدم بطريقة بسيطة

متابعة-سنيار: قامت Kvitality، وهي شركة فرنسية متخصصة في “الأجهزة الطبية القابلة للارتداء ” بتطوير ساعة ذكية لقياس مستوى السكر في الدم بطريقة بسيطة، وأعلنت الشركة أن “K’Watch Glucose” ستمكن المستخدم من مراقبة مستوى الجلوكوز بشكل مستمر.

وانتقل المنتج المستقبلي، الذي تم منحه جائزة أفضل إبداع في معرض CES 2017، من قياس مستوى الجلوكوز في الدم عند الطلب إلى قياس مستمر، وستكون هذه أول ساعة ذكية طبية لقياس وعرض جلوكوز الدم بشكل مستمر وبدون عناء وبدون ألم.

مع K’Watch، سيتمكن مرضى السكري من التحقق من مستوى السكر في الدم على الفور، كما يمكنهم تلقي تنبيهات تلقائية وشخصية لمنع نوبات فرط أو نقص السكر في الدم في أي وقت من النهار أو الليل.

وأخيرًا، سيتمكن المستخدمون من جدولة تنبيهات لأشخاص موثوق بهم في حالة حدوث طفرة خطيرة، وذلك بفضل نظام الإشعارات الذي يتم إرساله عبر تطبيق PK مباشرة إلى هواتفهم الذكية.

تم تجهيز K’Watch Glucose بأحد المستلزمات القابلة للاستهلاك على ظهر الساعة المسماة K’apsul، ويكمن مفهوم K’apsul بالكامل في تقنية SkinTaste، وهي تقنية ثورية تتكون من مستشعر كيميائي حيوي ومجموعة من الميكروتيب، والتي تدخل في الجزء العلوي من البشرة وبالتالي تمنع أي إحساس بالألم، وتقيس الساعة تركيز الغلوكوز عن طريق تحليل التفاعل الكيميائي الناتج عن ملامسة السائل الخلالي وليس مع الدم.