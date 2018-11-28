شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: للمرة الثانية.. أبل ترفض إنتاج المزيد من نسخ هواتفها الجديدة بسبب ضعف الطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون الطلب على أحدث هواتف أيفون أسوأ مما كان يعتقد من قبل، فبحسب ما ذكره موقع Digitimes التايوانى، فقد أفادت التقارير أن أبل أمرت للمرة الثانية بعدم إنتاج المزيد من هواتف أيفون الجديدة، بسبب الطلب الأضعف من المتوقع على هذه الأجهزة.

يصف تقرير Digitimes كيف يشعر شركاء سلسلة التوريد لدى أبل بالخوف بعد أن خفضت الشركة الطلبات "وسط أداء باهت لأجهزتها الجديدة".

وجاء فى التقرير: "بما أن أبل قامت بتطبيق موجة ثانية من خفض الطلب فى أعقاب مبيعات أضعف من المتوقع لأجهزة الأيفون الجديدة، فإن العديد من شركاء سلسلة التوريد التايوانية بدأوا يشعرون بالضيق مع بداية شهر نوفمبر".

وقدرت شركة لارجان بريسيشن، التى توفر عدسات الكاميرا لشركة آبل، أن إيراداتها لشهر نوفمبر ستنخفض عن الشهر السابق.

وفى الوقت نفسه، قامت شركة "Career Technology" التى تزود لوحات الدوائر المطبوعة لأجهزة الأيفون، بتسريح نحو 110 عامل نتيجة لخفض الطلب من شركة أبل، وفقاً لشركة Digitimes.

ويأتى ذلك فى أعقاب تقارير تفيد بأن أبل خفضت إنتاج iPhone "XR".