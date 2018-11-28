شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالأرقام.. تعرف على عدد المهمات الناجحة والفاشلة التى أرسلها البشر للمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد رحلة طولها 300 مليون ميل، استمرت 7 أشهر، هبط مسبار InSight التابع لوكالة ناسا أخيراً بأمان على سطح المريخ، حيث طار هذا المسبار بتكلفة تصل إلى 814 مليون دولار، والمنتظر أن يقوم بدراسة كوكب المريخ والقشرة والمناخ لمساعدة العلماء على معرفة المزيد عن أصوله، فيما كان هبوط InSight أمرا متوترا للغاية لكل المعنيين، ووصفت ناسا العملية بأنها "سبع دقائق من الرعب".

ونظراً لارتفاع معدل الفشل فى البعثات السابقة، يمكن لوكالة ناسا أن تفخر بإنجازها، وسواء كان مدارًا حول المريخ أو رحلة جوية أو هبوط مركبة فضائية على سطح المريخ، فإن 40٪ من الرحلات السابقة قد انتهت بالفشل، وفيما يلى نعرض عدد المهمات التى تم إطلاقها للمريخ منذ عام 1960

**عدد الرحلات التى أطلقها البشر للمريخ منذ 1960

- الولايات المتحدة .. أطلقت 16 مهمة ناجحة و6 رحلات فاشلة.

- روسيا .. أطلقت 3 مهمات ناجحة .. فيما فشلت 15 رحلة.

- الهند .. أطلقت محاولة وحيدة ناجحة للمريخ.

- اليابان .. فشلت المهمة الوحيدة لليابان فى الوصول للمريخ.

- وكالة الفضاء الأوربية .. أطلقت مهمة ناجحة للمريخ.