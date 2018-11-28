شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. رئيس جوجل يدلى شهادته بالكونجرس ومخاوف من احتلال المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من بين المهتمين بعالم التكنولوجيا وتريد التعرف على كل ما هو جديد من تطبيقات وأحداث وتقنيات، ومتابعة أبرز ما يحدث داخل هذا العالم المتجدد دائمًا، فيما يلى نسلط لك الضوء على أبرز الأخبار التكنولوجية التى تم نشرها على مدار اليوم. رئيس جوجل "ساندر بيتشاى" يدلى بشهادته أمام الكونجرس 5 ديسمبر المقبل 275 مديرًا ومهندسًا بجوجل يوقعون على خطاب اعتراضا على تطوير محرك بحث صينى فيلسوف يحذر: استعمار المريخ لن ينقذ البشرية كيف سيبدو شكل الأرض بعد 200 مليون عام؟.. علماء يجرون تجربة ناسا ترصد إطلاق صاروخ روسى من كوكب الأرض.. فيديو زوكربيرج: مستخدمو فيس بوك تبرعوا بـ100 مليون دولار خلال يوم

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