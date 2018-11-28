شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف جراثيم على متن محطة الفضاء الدولية ومخاوف على صحة الرواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب باحثون اكتشفوا سلالة من البكتيريا التى أصبحت مقاومة للعقاقير والمضادات الحيوية، والتى تعيش على متن محطة الفضاء الدولية، بإجراء بحث عاجل حول كيفية تأثير الفضاء على نموها.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، اكتشف العلماء فى وكالة ناسا أن خمسة أنواع مختلفة من البكتيريا الشائعة التى يطلق عليها اسم Enterobacteriaceae فى المرحاض ومكان ممارسة الرياضة بمحطة الفضاء الدولية.

وقد أظهرت الدراسات السابقة أنه عندما تتعرض الجراثيم للظروف فى الفضاء، يمكن أن تظهر طفرة بكتيرية تجعلها قادرة على التكيف مع بيئتها الجديدة، وقد دعا خبراء ناسا إلى إجراء بحث عاجل فى الخلل.

وقال الدكتور نيتين سينج: "بالنظر إلى نتائج المقاومة المتعددة للأدوية الخاصة بهذه الجراثيم فى محطة الفضاء الدولية، فإن هذه الأنواع قد تشكل اعتبارات صحية مهمة للبعثات المستقبلية، ومع ذلك من المهم أن نفهم أن السلالات الموجودة فى محطة الفضاء الدولية ليست خبيثة، مما يعنى أنها لا تشكل تهديدًا فعالًا لصحة الإنسان، بل شيء يجب مراقبته".

ومع ذلك ، ووفقاً لنمذجة الكمبيوتر، هناك احتمال بنسبة 79 فى المئة بأن تتطور إلى كائن ممرض بشرى وتسبب المرض.

على سطح الأرض، يمكن لبعض سلالات Enterobacter أن تصيب المرضى الذين يعانون من نقص المناعة فى عنابر العناية المركزة - ولديهم مقاومة عالية للمضادات الحيوية.