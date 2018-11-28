تكنولوجيا: براءة إختراع جديدة في الهواتف القابلة للطي من LG

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت شركة LG براءة إختراع جديدة في تصميم الهواتف القابلة للطي، حيث تقدم تصميم بدون حواف للهاتف، مع توقعات بالكشف عن الهاتف في معرض CES 2019.

لن تكون المحاولة الأولى لشركة LG في تصميم الهواتف الذكية القابلة للطي، إلا أن التصميم الذي كشف عنه اليوم يختلف عن ما قدمت سامسونج وهواوي في الإصدارات المنتظر الإعلان عنها في بداية 2019.

وقد تم تسجيل براءة إختراع LG الجديدة في تصميم الهواتف القابلة للطي في KIPO في كوريا، في 23 من أكتوبر الماضي، حيث من المقرر أن يتميز الهاتف بتصميم بدون حواف، مع شاشة مرنة يمكن طيها داخل إطار الهاتف كما تمتد الشاشة لجهاز لوحي.

لذا تعتمد LG في براءة الإختراع على الشاشة المرنة بعيداً عن طي الإطار الخاص بالهاتف، حيث يمكن للشاشة أن تدعم الطي داخل إطار الهاتف، لكن في النهاية علينا أن نترقب تفاصيل أكثر حول تقنية LG عند عرض الهاتف في معرض CES العام المقبل.

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