تكنولوجيا: سامسونج تطلق إصداراها الجديد من أقراص SSD الفلاشية 860 Evo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الكوري عن الإصدارات الجديدة من أقراص السعة التخزينية الفلاشية SSD التي تقدم للأسواق بسعة 1 تيرابايت إلى 4 تيرابايت، والتي تعرف ب 860 Evo.

بدأت أسعار السعة التخزينية الفلاشية SSD في التراجع بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، كما أنها تتوفر بعدة إختيارات في السعة التخزينية التي تصل إلى أكثر من تيرابايت.

وتقدم سامسونج أقراص SSD الجديدة متعددة الخلايا بحجم 4 بت، حيث ترتكز خلايا السعة التخزينية الفلاشية على معمارية NAND flash، مع ذاكرة فلاشية QLC، والتي تقدم من سامسونج للمرة الأولى لجميع المستخدمين، لتقدم سعة تخزين 860 QVO الفلاشية إختيار بسعة تيرابايت متعددة.

أيضاً من المقرر أن تقدم سعة تخزين 860 QVO الفلاشية آداء سريع، حيث تقدم 550 ميجا بايت في الثانية في قراءة البيانات، كما تقدم 520 ميجا بايت في الثانية في كتابة البيانات.

ومن المقرر أن تتوفر أقراص السعة التخزينية الفلاشية الجديدة 860 QVO من سامسونج بسعر 149.99 دولار لسعة 1 تيرابايت على أن يبدأ الشحن في 16 من ديسمبر.

المصدر