شاشة Infinity-O للهاتف Galaxy A8S ستكون من نوع LCD، وسيتم تصنيعها من قبل BOE

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد غير مؤكد، فمن الممكن أن تقوم شركة سامسونج بالإنتقال للتعامل مع الشركة الصينية المتخصصة في صناعة الشاشات BOE للتزود بشاشات Infinity-O التي سوف تستخدمها في الهاتف Galaxy A8S القادم. والشيء الأكثر إثارة للإهتمام في هذا التقرير الجديد هو أن شاشة Infinity-O هذه ستكون من نوع LCD، بدلا من OLED، كتدبير لتوفير التكاليف.

تم تكليف شركة BOE حاليًا بتصنيع شاشة OLED بحجم 6.39 إنش من أجل الهاتف Huawei Mate 20 Pro. وبالحديث عن شركة Huawei، فنحن نعلم بأنها ستحاول التفوق على شركة سامسونج من خلال الإسراع بالكشف رسميًا عن أول هاتف ذكي يضم شاشة مزودة بثقب من أجل الكاميرا الأمامية في العالم، لذا يمكننا أن نخمن بأن هاتفها الذكي القادم سيستخدم أيضا شاشة LCD المصنوعة من قبل شركة BOE.

لاشك أن إنتاج شاشة LCD مزودة بثقب هو أصعب من إنتاج شاشة بتصميم مماثل من نوع OLED. ويقال بأن ثقب الكاميرا في شاشة الهاتف Galaxy A8S سيمتاز بقطر يبلغ 6.7 ملمتر، في حين تردد بأن ثقب الكاميرا في شاشة الهاتف Galaxy S10 سيمتاز بقطر أصغر بنحو 2 إلى 3 ملمتر.

وبغض النظر عن الشاشة، فقد تردد كذلك بأن الهاتف Galaxy A8S سيضم المعالج Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وبطارية بسعة 3000mAh. وهناك إحتمال كبير أن يتم الكشف عن هذا الهاتف في شهر يناير المقبل، ولكن هناك بعض الشائعات التي تدعي بأن هذا الهاتف سيصدر قبل نهاية هذا العام.

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