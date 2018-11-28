تكنولوجيا: LG تحاول إحياء قسم الهاتف بنقل الإدارة لBrian Kwon الشهر المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إختبرت شركة LG تراجع مستمر في قسم الهاتف في ربع تلو الأخر، واليوم تبدأ الشركة بإتخاذ الخطوات التي تعيد بها إحياء قسم الهاتف من جديد، من خلال تولي Brian Kwon إدارة هذا القسم بدءاً من الشهر المقبل.

بدأت شركة LG في إجراء تغييرات في رئاسة الأقسام بها، في محاولة لإحياء قسم الهاتف الذي يشهد تراجع في الفترة الأخيرة تحت رئاسة Hwang Jeong-hwan، حيث من المقرر أن يتولى رئاسة هذا القسم Brian Kwon لينتقل الرئيس الحالي لتولي مهام أخرى في إدارة شركة LG.

أيضاً من المقرر وفقاً للتغييرات الإدارية الجديدة في شركة LG، أن يستمر Kwon أيضاً في تولي قسم الترفيه المنزلي من أجهزة التلفاز، وأجهزة الصوتيات إلى جانب قسم الحاسب، حيث أكدت شركة LG في تصريحات أخيرة أن خبرة Kwon في قسم الترفيه المنزلي، ستدعم LG في تطوير قسم الهاتف أيضاً خلال الفترة القادمة.

إلى جانب التغييرات الإدارية في شركة LG قامت الشركة أيضاً بإفتتاح اثنان من الأقسام الجديدة في الشركة، حيث يختص إحداها بتطوير تقنية السيارات الذكية، بينما يهتم القسم الأخر بتطوير الروبوت.

يذكر أن LG بدأت بالفعل في تطوير الروبوت الذي يتفاعل مع المستخدمين الآن في المطارات، كما تم تطوير عربة التسوق الذكية والتي تتواجد بالفعل أيضاً في E-Mart، كما قدمت تقنية للسيارات بالإشتراك مع مرسيدس في 2014.

إلا أن LG تتوسع خلال السنوات القادمة بتطوير تقنية الروبوت والسيارات الذكية من خلال الأقسام الجديدة، لذا قد نشهد بداية التطورات في شركة LG خلال العام المقبل 2019.

المصدر