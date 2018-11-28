تسريب جديد يعرض لنا الهاتف Meizu 16S مع مستشعر للبصمة في الشاشة، وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - وردتنا أولى المعلومات بشأن الهاتف الرائد المقبل لشركة Meizu قبل بضعة أسابيع، وتأكد رسميًا بأن هذا الهاتف سيحمل إسم Meizu 16S وسيضم المعالج الرائد المقبل لشركة كوالكوم والذي من المرجح أن يحمل إسم Snapdragon 8150.

أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا اليوم على تسريب جديد عبارة عن صورة تلمح إلى أن الهاتف Meizu 16S سيأتي مع شاشة تمتد من الحافة إلى الحافة وتضم مستشعر بصمات الأصابع. وعلاوة على ذلك، فهذه الصورة تكشف لنا كذلك بأن شاشة الهاتف Meizu 16S ستضم ثقبًا في الزاوية العلوية اليسرى من أجل الكاميرا الأمامية. وبالنسبة لمستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة، فهذه كانت ميزة متوقعة بالفعل بالنظر إلى أن الهاتفين Meizu 16 و Meizu 16 Plus الحاليين يأتيان فعلاً مع هذه التكنولوجيا.

ومع ذلك، الشيء الأخر المثير للإهتمام في الهاتف Meizu 16S هو أنه تم تصويره مع ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية يتواجد أسفلها الفلاش LED المستدير الذي تحب شركة Meizu وضعه في هواتفها. وبالنسبة للباقي، فهو لا يزال لغزًا في الوقت الراهن، لذلك علينا أن ننتظر المزيد من المعلومات حتى تطفو على السطح لتصبح الصورة كاملة.

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