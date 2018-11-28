تطبيق ” Virtual Desktop ” سيصل لخوذات Oculus Go و Samsung Gear VR قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - قد يكون ملاك خوذات Oculus Go و Samsung Gear VR مهتمين بمعرفة أن تطبيق Virtual Desktop سيكون متوفرًا على كلا المنصتين في وقت لاحق من هذا الأسبوع. سيكون تطبيق Virtual Desktop متاحًا من خلال متجر Oculus Store الرسمي، بدءًا من 29 نوفمبر 2018.

تحقق من الفيديو أدناه لمعرفة المزيد حول ما يمكن أن تتوقعه من تطبيق Virtual Desktop والذي سيكون متاحًا أيضًا على خوذة Oculus Quest القادمة من شركة Oculus والتي سيتم إطلاقها في العام المقبل. وجدير بالذكر أنه تم تصميم تطبيق Virtual Desktop لخوذات Oculus Rift و HTC Vive و WMR في الأصل ليتيح لك إستخدام الحاسوب الخاص بك في الواقع الإفتراضي. يمكنك تصفح الويب أو مشاهدة الأفلام أو تصفح Netflix أو حتى لعب الألعاب على شاشة إفتراضية عملاقة.

متحدثًا إلى موقع Road To VR، صرح Guy Godin الذي أشرف على مهمة تطوير تطبيق Virtual Desktop بأنه على غرار نسخة الحواسيب الشخصية، فإن النسخة المحمولة تعتمد على لوحة المفاتيح الحساسة للمس في نظام الويندوز لإدخال النصوص، على الرغم من أنه يمكنك توصيل ملحقات البلوتوث، مثل لوحة المفاتيح وأيادي التحكم بالألعاب والفأرة للتخلص من الأدوات الإفتراضية. وبالطبع، يمكنك أيضًا إستخدام يد التحكم اللاسلكية التي تأتي مع خوذة Oculus Go أو Samsung Gear VR للتفاعل مع الشاشات على غرار الفأرة.

عموما، للحصول على المزيد من التفاصيل حول عملية إطلاق تطبيق Virtual Desktop لكل من خوذة Oculus Go و Samsung Gear VR، فبإمكانك الإنتقال إلى المشاركة المعنية على الشبكة الإجتماعية Reddit إنطلاقًا من رابط المصدر أدناه.

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