فوائد الموز للاطفال الصغار

فوائد الموز للأطفال، مما لا شك فيه أن فاكهة الموز من أكثر الفواكه تفضيلًا بين الناس سواء الأطفال أو الكبار، حيث أنه يتمتع بمذاق شهي بالإضافة إلى قدرته على إمداد الجسم بالطاقة والحيوية والقدرة على مزاولة المهام اليومية بكل نشاط وطاقة.

ويمد الموز جميع الأشخاص بالفوائد الصحية وبصفة خاص الأطفال، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى احتوائه على أنواع مختلفة من السكريات مثل السكروز والجلوكوز وسكر الفواكه بالإضافة إلى السعرات الحرارية المرتفعة والألياف الغذائية والمعادن مثل الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم، لذا فإننا نعرض عليكم فوائد الموز للاطفال من خلال مقالنا اليوم.

فوائد الموز للاطفال:

- حماية الأطفال من الأمراض:

يعمل الموز على وقاية جسم الطفل من التعرض لأي مرض من الأمراض التي يشيع الإصابة بها بين الأطفال.

- يقضي على الأنيميا:

يمنع الموز من إصابة الطفل بالأنيميا أو ما يعرف بفقر الدم، ويرجع ذلك إلى احتواء الموز على كمية وفيرة من عنصر الحديد الذي يحفز إنتاج الهيموجلوبين داخل كرات الدم الحمراء، لذا فإنه يحمي الطفل من الضعف وهزال الجسم.

- تعزيز قدرات الدماغ:

يعزز الموز من القدرات العقلية والدماغية لدى الطفل، فالموز يعمل على تعزيز قدرة الطفل على الاستيعاب ويقوي من ذاكرته ويزيد من تركيزه.

- تحسين كفاءة النوم:

يحمي الموز من إصابة الطفل بالأرق وعدم الحصول على الساعات الكافية من النوم، وذلك لأنه يحسن من كفاءة النوم لدى الأطفال ويجعلهم يتمكنون من مواصلة النوم بعدد كافي من الساعات، وذلك بفضل احتوائه على بروتين التريبتوفان الذي يقوم الجسم بتحويله إلى هرمون السيروتونين اللازم لاسترخاء الطفل وراحته واستغراقه في النوم.

- تعزيز النمو الصحي:

يعزز النمو الصحي للأطفال، حيث أنه مفيدًا جدًا في تقوية أسنان وعظام وأظافر الأطفال، وذلك بفضل احتوائه على عنصري البوتاسيوم والكالسيوم.

- حماية بشرة الأطفال:

يحمي بشرة الطفل من الجفاف والتشقق حيث أن الموز يمدها بالفيتامينات والمعادن اللازمة لنضارتها ونعومتها.

- يعالج ضعف البنية:

يستخدم الموز أيضًا يحل مشاكل قلة الحركة والإجهاد المزمن وضعف الجسم لدى الأطفال، حيث أنه يعمل على تقوية عضلات الطفل وينشط عملية انتاج الخلايا.

- التخلص من الاسهال:

يمكن تقديم الموز للطفل باعتدال لكي يتخلص من حالة الإسهال، لكن ينبغي عدم الإفراط في إعطائه للأطفال لأن كثرة الموز قد تؤدي إلى إصابتهم بالإمساك.