فوائد تناول الموز على الريق

فوائد الموز على الريق، يعتبر الموز من أقدم الفواكه في العالم أجمع، حيث يتم استهلاك الموز بكميات كبيرة نظرًا لمميزاته العديدة التي تفيد جسم الإنسان، حيث أن الموز له العديد من الفوائد التي تساعد على الوقاية من بعض الأمراض وذلك بفضل احتوائه على العديد من المعادن والفيتامينات المختلفة التي تفيد الإنسان بصفة عامة، كما يعتبر الموز من الفواكه المتواجدة في جميع أنحاء العالم ويكون عليها استهلاك كبير جدًا، لذلك سنتحدث في هذا المقال عن فوائد الموز على الريق فتابعونا.

التركيب الغذائي للموز:

سنقدم لك عزيزي القارئ في هذه الفقرة التركيب الغذائي للموز، والذي سنكتشف من خلاله أن الموز يحتوي على العديد من العناصر الغنية التي تفيد جسم الإنسان وإليكم التركيب:

- يحتوي الموز على نسبة 74.91 جرام من الماء.

- يحتوي على نحو 89 سعرة حرارية.

- أيضًا يحتوي على نحو 1.09 من البروتين.

- يوجد به نحو 0.33 من الدهون.

- يحتوي على كربوهيدرات بنحو 22.84 .

- يشتمل على ألياف غذائية نحو 2.6 .

- يحتوي كذلك على سكريات بنحو 12.23.

- يشتمل على كالسيوم بنحو 5 ملغم.

- حديد بنحو 0.26 ملغم.

- ماغنسيوم 27 ملغم.

- فسفور بنحو 22 ملغم.

- بوتاسيوم 358 ملغم.

فوائد الموز على الريق:

- يقلل تناول الموز على الريق من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

- يساعد على تنظيم الدورة الدموية.

- يقلل من خطر الإصابة من مرض السكري.

- يساعد في القضاء على السمنة.

- تحتوي الموزة الواحدة على فيتامين يعوض الجسم على نقص الفيتامينات من الجسم.

- يساعد الموز في التحكم بالشعور بالجوع مما يساعد على تقليل خطر الإصابة من السمنة.

- يعتبر الموز غذاء خالي من الكولسترول.

- يعتبر تناول الموز على الريق من الفوائد التي تساعد على تعويض الجسم من نقص فيتامين B6.

- يساعد الجسم في ضبط الماغنسيوم الناقص من الجسم.

- يقلل من الإصابة من الفيروسات والبكتريا الضارة المختلفة.

- يساعد الموز في تقليل خطر الإصابة في الجهاز الهضمي حيث أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الأمر الذي يجعل الجهاز الهضمي يعمل بشكل ممتاز.