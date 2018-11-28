4 فوائد للموز قبل النوم

فوائد الموز قبل النوم، يعتبر الموز من أكثر الفواكه استهلاكًا في العالم لما يميزه من طعم لذيذ وممتع وسهل الهضم، حيث أن الموز يحتوي على مواد غذائية وفيتامينات ومعادن كثيرة ويساعد في علاج الكثير من الأمراض المختلفة ويحتوي على كميات كبيرة من الألياف، وأثبتت العديد من الدراسات الطبية أن قشرة الموز أيضًا لها العديد من الفوائد الطبية حيث أنها تستخدم في تفتيح البشرة وأيضًا تستخدم في تبيض الأسنان، ومما لا شك أن هناك دراسات طبية من جامعة لوس أنجلوس أثبتت أن هناك فوائد الموز قبل النوم لذلك سنتحدث في هذا المقال عن فوائد الموز قبل النوم فتابعونا.

فوائد الموز قبل النوم:

أثبت العديد من الدراسات الطبية المختلفة من جميع دول العالم أن تناول الموز قبل النوم يساعد على نوم مريح لما يحتويه من عناصر عديدة تساعد على الهضم وفيما يلي قراءنا الكرام بعض الخصائص والفوائد التي يحتويها الموز فتابعونا.

1- يحتوي الموز على نسبة كبيرة من الألياف التي تساعد على الهضم وتساعد على نوم مريح وجيد.

2- يعتبر الموز من الفواكه الغنية بالسكريات مما تجعلك تستغني عن أكل الحلوى التي تحتوي على سعرات حرارية عالية حيث أن الموز لا يوجد به سعرات حرارية لذلك فهو يساعد على إنقاص الوزن بشكل سريع وفعال ويساعد على محاربة السمنة.

3- يحتوي الموز على كميات كبيرة من البوتاسيوم والماغنسيوم مما يساعد هذا على نوم مريح للغاية.

4- يحتوي الموز على أحماض مختلفة منها التربتوفان و الميلاتونين وهما أحماض سريعة وفعالة تساعد على سرعة النوم.

فوائد الموز للجسم:

1- يساعد الموز في ضبط معدل ضغط الدم في جسم الإنسان.

2- ينصح الأطباء على مستوى العالم مرضى مرض السكري بتناول الموز قبل النوم وطوال اليوم نظرًا لأنه يساعد على ضبط السكر في جسم الإنسان كما أنه من الفواكه التي تتميز بطعم رائع ونسبة السكر بها منخفضة مما تجعلها لا تؤثر على مرضى السكري أو تسبب لهم أية أضرار.

3- يساعد الموز على تعزيز الجهاز الهضمي ويجعله يعمل بشكل جيد دون التأثير السلبي عليه.