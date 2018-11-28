فوائد الموز واضراره، يحتل الموز أهمية خاصة بين قائمة الفواكه الاستوائية، نظرًا لما يحمله من قيمة غذائية عظيمة لا يستهان بها، لذا فإنه فضلًا عن مذاقه اللذيذ فإنه يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، وهو من الفواكه التي يفضلها عدد كبير من الأشخاص ويمكن الحصول عليه في أي وقت من العام، لذا فإننا سنسلط الضوء من خلال هذا المقال على فوائد الموز واضراره بالتفصيل.

فوائد الموز واضراره:

تنفرد ثمار الموز بأنها تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن، حيث أنه يحتوي على فيتامين أ، فيتامين ب 1، فيتامين ب 2، فيتامين ب 6، فيتامين ج، فيتامين د، فيتامين هـ، بالإضافة إلى الكثير من المعادن مثل البوتاسيوم، لذا فإن الموز يمد الجسم بمجموعة من الفوائد وعلى النقيض له أضرار.

فوائد الموز:

- يعمل الموز على مقاومة عدد من الأمراض، فهو كفيل بحماية جسم الإنسان من الإصابة بالروماتيزم.

- يحصل الإنسان على كمية كافية من الطاقة الحرارية عن طريق تناول الموز.

- يعمل الموز على تيسير حركة الجهاز الهضمي وبالتالي تسهيل الهضم.

- يحفز من عملية نمو الجسم بالشكل المثالي.

- يساهم الموز في علاج حالات الإصابة بالسعال بجميع أنواعها.

- يعمل على تنشيط وظائف الدماغ مثل الاستيعاب وتعزيز قدرتها على التركيز.

- يعمل كمهدئ لحرقة المعدة، ويمكن خلطه مع الحليب واستخدامه للتخلص من قرحة المعدة.

- يعد الموز أحد علاجات فقر الدم.

- يمد العضلات بحاجتها من البوتاسيوم، لذا فإنه ينشط عمل الخلايا الحيوية.

- يخفف الموز من الآلام المصاحبة للدورة الشهرية.

- يقضي على الإمساك وذلك من خلال دوره التحفيزي لحركة الأمعاء.

- يمنح الجسم قدرًا جيدًا من الاسترخاء والراحة.

أضرار تناول الموز:

- لا يناسب الموز استخدام الأشخاص الذين يريدون الحفاظ على أوزانهم حيث أنه يزيد الوزن بسبب احتوائه على عدد كبير من السعرات الحرارية.

- يضر الموز بصحة مرضى الكلى، حيث أنه يحتوي على كمية كبيرة من عنصر البوتاسيوم، وفي حالة الإصابة بمشاكل في الكلى فإنها لا تتمكن من التخلص من البوتاسيوم الزائد.

- يؤدي الموز إلى الإصابة بالانتفاخ.

- قد يؤدي إلى الإصابة بمشاكل صحية نظرًا لأنه مضاد لحاصرات البيتا، بسبب ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الموز وبالتالي رفعه في الدم، لذا فإنه يفضل تناوله باعتدال.