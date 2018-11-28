شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس جوجل "ساندر بيتشاى" يدلى بشهادته أمام الكونجرس 5 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد السياسيون الجمهوريون، ولا سيما الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جوجل بشدة للتحيز ضد المحافظين، وردا على تلك الاتهامات، من المقرر أن يظهر الرئيس التنفيذى "ساندر بيتشاى" فى الخامس من ديسمبر أمام اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب، لتبديد أى فكرة عن التحيز فى خوارزميات البحث القوية.

وفقاً لصحيفة واشنطن بوست، فى أغسطس، قام ترامب بالتغريد بأن نتائج بحث جوجل "تم التلاعب بها"، وأن عملاق البحث "قمع أصوات المحافظين"، وكدليل، قال إن جوجل روجت لخطاب الرئيس أوباما عن حالة الاتحاد، ولكنها تجاهلت خطابه الخاص.

ونفت جوجل بشدة هذه المزاعم، قائلة إنها عززت خطاب ترامب الأول عن الاتحاد، بالإضافة إلى خطاب أوباما.

يذكر أن الشركة تعرضت لانتقادات شديدة بسبب الكشف المتأخر عن خطأ فى + Google ربما يعرض معلومات خاصة لمئات الآلاف من المستخدمين، وفى الآونة الأخيرة انسحب 20 ألف عامل احتجاجا على دفع رواتب لمديرين تنفيذيين سابقين متهمين بالتحرش الجنسى.