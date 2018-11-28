شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قفاز ذكى يمكن الروبوتات من الإحساس بالأشياء مثل البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور مهندسون بجامعة ستانفورد قفاز عالي التقنية يمكنه إعطاء الروبوتات القدرة على الاحساس مثل البشر، مما يحسن بشكل كبير من براعة الروبوتات.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، طور المهندسون بالفعل نموذجًا أوليًا يتيح ليد الروبوت التقاط ثمار التوت الناضج دون سحقها.

وقالت زنان باو، التى قادت البحث: "هذه التكنولوجيا تضعنا فى الطريق نحو تطوير روبوتات تتميز بقدرات الاستشعار الموجودة فى بشرة الإنسان يوما ما".

وتقيس أجهزة الاستشعار الموجودة فى أطراف أصابع القفاز شدة واتجاه الضغط، وهما نوعان أساسيان لتحقيق البراعة اليدوية، لكن يجب على الباحثين الاستمرار في اتقان التكنولوجيا للتحكم التلقائى فى هذه المستشعرات، لكن عندما يفعلون ذلك ، يمكن للروبوت الذي يرتدى القفاز أن يتمتع بالبراعة لحمل بيضة بين الإبهام والسبابة دون تحطيمها أو تركها تنزلق.

وفى بحث نُشر فى Science Robotics ، شرحت المهندسة الكيميائية زنان باو وفريقها أن أجهزة الاستشعار تعمل بشكل جيد بما يكفى للسماح لليد الروبوتية بلمس التوت الدقيق والتعامل مع كرة بينج بونج دون سحقها، إذ تقلد القفازات الإلكترونية الطريقة التى تعمل بها طبقات الجلد البشرى معا لإعطاء الأيدى حساسية استثنائية.