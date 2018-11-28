تكنولوجيا: DJI تستعد لإطلاق كاميرة مصغرة تنافسHero 7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة عن خطط DJI لإطلاق كاميرة action جديدة تأتي بحجم مصغر وتقنية تنافس بها كاميرة Hero 7 من GoPro.

تأتي كاميرة DJI بتصميم مصغر كما تظهر في التسريبات المصورة، ومن المقرر أن تطلق إلى الأسواق بعنوان DJI Osmo، كما تضم مستشعر بحجم 1/2.3 إنش، بقدرة على إلتقاط صور بدقة 12 ميجا بيكسل في الصور الثابتة، وأيضاً تسجيل فيديو بدقة 4K عند معدل 60 إطار لكل ثانية.

كاميرة DJI Osmo تضم أيضاً شاشة بخاصية اللمس تدعم التحكم في إعدادات الكاميرة ومتابعة البث المباشر، أيضاً يدعم الكاميرة تطبيق على الهواتف الذكية يعرف بتطبيق DJI Mimo.

كما أشارت التسريبات إلى أن كاميرة الأكشن DJI Osmo تقدم عدة أوضاع للتصوير تدعمها تقنية الذكاء الإصطناعي، منها ActiveTrack، ووضع تصوير بانورامي، مع وضع تصوير Timelapse لدعم المستخدمين في الحصول على اللقطة المثالية.

من المقرر أيضاً أن تتوفر كاميرة DJI Osmo بسعر 399 دولار، على أن يتم الكشف عنها رسمياً في مؤتمر يعقد في نيويورك اليوم.

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