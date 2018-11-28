الإعلان رسميًا عن الهاتف Nubia Red Magic Mars مع 10GB من الرام، وأزرار الكتف

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Nubia Red Magic Mars وصل للتو من العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE للرفع من حدة المنافسة في سوق الهواتف الذكية الموجهة للاعبين. وكما كنا نتوقع بالفعل، فالهاتف Nubia Red Magic Mars الجديد يأتي مع المعالج Snapdragon 845 بدلاً من المعالج Snapdragon 835 الذي إستخدمته الشركة الصينية في الهاتف Nubia Red Magic الأصلي.

وبغض النظر عن المعالج، فالهاتف Nubia Red Magic Mars يضم كذلك ما يصل إلى 10GB من الذاكرة العشوائية، وما يصل إلى 256GB من الذاكرة الداخلية. ومع ذلك، فالنسخة الأساسية من هذا الهاتف تضم 6GB فقط من الذاكرة العشوائية و64GB من الذاكرة الداخلية. وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Nubia Red Magic Mars الجديد يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة Red Magic OS 1.6.

الهاتف Nubia Red Magic Mars يضم كذلك شاشة IPS LCD بحجم 6 إنش وبدقة +FullHD، كما أنه يضم منطقتين حساستين للمس على جانب الهاتف، والتي تعمل مثل أزرار الكتف. وعلاوة على ذلك، يتم أيضًا إستخدام محرك خطي لإنشاء ردود الفعل اللمسية ” 4D Shock “، علمًا أن هناك أيضًا مكبرات صوتية مزدوجة مدعومة بتكنولوجيا الصوت DTS 7.1 لتوفير تجربة صوتية غامرة.

بإمكانك شراء أيادي لاسلكية للتحكم في حالة إذا كنت ترغب في المزيد من الأزرار الفعلية. هناك أيضا ملحق يجمع بين منفذ الشحن USB Type-C ومنفذ السماعات 3.5mm. وهناك كذلك سماعات للأذن تضم ميكروفون، والعديد من الملحقات الأخرى.





الهاتف Nubia Red Magic Mars يأتي كذلك مع بطارية بسعة 3800mAh، وشريط RGB LED مضاء في الواجهة الخلفية، كما أنه يضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 16 ميغابكسل تضم عدسة بفتحة 1.8 مع العلم بأن الهاتف Nubia Red Magic الأصلي جاء مع كاميرا خلفية بدقة 24 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.7.

عموما، الهاتف Nubia Red Magic Mars سيكلف إبتداء من 388$ لنسخة 6GB/64GB، في حين ستكلف نسخة 8GB/128GB ما يعادل 460$، ونسخة 10GB/256GB ما يعادل 575$.