تسريب معلومات جديدة حول سلسلات الهواتف Galaxy M Series و Galaxy A Series

فاطمة أيت طالب - دبي - يتم الكشف ببطء عن التغييرات القادمة لسلسلة هواتف سامسونج من خلال الشائعات. والإشاعة الأحدث التي بحوزتنا اليوم تكشف لنا عن خيارات الذاكرة والألوان التي ستأتي بها سلسلة هواتف Galaxy A Series و Galaxy M Series القادمة.

تفيد التقارير أن شركة سامسونج تفكر بجدية في إعادة اللون الأبيض كلون متوفر للأجهزة منذ اليوم الأول. ولكن يبدو أن هذا محجوز لسلسلة هواتف Galaxy A Series، لأن سلسلة هواتف Galaxy M Series ستضم ألوان محدودة كما أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي منها عبارة عن ألوان متدرجة أم لا.

سوف تتغير التسمية كذلك من خلال الإنتقال إلى الأسماء المزدوجة الأرقام، لذلك سيصل الهاتف SM-M205F إلى السوق تحت إسم Galaxy M20 بدلا من Galaxy M2. وبغض النظر عن نظام التسمية، فمن المثير للإهتمام أن نجد بأن خيارات الذاكرة المتوفرة سخية للغاية، فالهاتف Galaxy M30 سيأتي مع 64GB من الذاكرة الداخلية كأساس مع إمكانية الحصول عليه مع 128GB من الذاكرة الداخلية. ويتطابق ذلك مع Galaxy A50، والذي سيكون جهازًا متقدمًا أكثر.

الجهاز خيارات الذاكرة الألوان الأسماء الرمزية الأخرى SM-A305F 32/64GB أزرق ، أسود ، أحمر ، أبيض SM-A305FN, SM-A305G, SM-A305GN, SM-A305GT SM-A505F 64/128GB الأزرق والوردي والأسود والفضي والأبيض SM-A505FN, SM-A505G, SM-A505GN, SM-A505GT SM-M105F 16/32GB الأزرق والرمادي – SM-M205F 32/64GB الأزرق والرمادي SM-M205FN, SM-M205G SM-M305F 64/128GB الأزرق والرمادي –

يبدو أن كل هذه الهواتف ستكون ثنائية الشريحة SIM، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الهواتف ستأتي مع فتحة هجينة تسمح بإستخدام الدرج الثاني من أجل بطاقة SIM الثانية أو الذاكرة الخارجية MicroSD. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن سلسلة هواتف Galaxy M Series ستستهدف الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، في حين ستتاح سلسلة هواتف Galaxy A Series في أوروبا. لاحظ أن شركة سامسونج لم تبدأ بعد عملية الإنتاج الضخم لأي من هذه الطرازات، لذلك قد تتغير التفاصيل على طول الطريق.

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