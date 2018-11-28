هاتف مزود بالكاميرا الأمامية في الشاشة يظهر في العلن

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، قامت شركة Huawei بالتشويق لقدوم هاتف ذكي جديد يضم شاشة مزودة بثقب في الزاوية العلوية اليسرى من أجل الكاميرا الأمامية على غرار الهاتف Galaxy A8S المزود بشاشة Infinity-O الذي تستعد شركة سامسونج بدورها للإعلان عنه في المستقبل القريب. وتماشيا مع ذلك، فقد تم اليوم نشر صورة لهاتف ذكي مشابه في يد أحد الأشخاص في مقطورة أحد قطارات الأنفاق في الصين.

ومن خلال إلقاء نظرة عميقة في الصورة، يمكننا رؤية عدسة الكاميرا في أعلى الزاوية اليسرى حيث تظهر الإشعارات. ليس هناك أي قطع في الشاشة، ولكن يمكن للغطاء الواقي إخفاء بعض منه. في حين يبدو أن الكاميرا الأمامية تتواجد داخل الشاشة، فسوف يتعين علينا الإنتظار حتى تظهر صورة أكثر وضوحًا.

إذا كان الهاتف هو بالفعل ملك لشركة Huawei والشخص الذي يستخدمه هو على الأرجح موظف في الشركة الصينية، فمن الجيد أن نرى منفذ السماعات 3.5mm متواجدًا في هذا الهاتف. وتدعي بعض المصادر بأن هذا الهاتف سيكون هو Huawei Nova 4، نظرًا لأن الطرازات الجديدة من هذه السلسلة يتم إطلاقها عادة في شهر ديسمبر من كل عام.

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