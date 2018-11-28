آبل تتوجه إلى المحكمة العليا الأمريكية للحسم في قضية مكافحة الإحتكار على متجر App Store

فاطمة أيت طالب - دبي - تواجه شركة آبل دعوى قضائية لمكافحة الإحتكار في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب متجر التطبيقات iTunes App Store الخاص بها، وتتجه الشركة الأمريكية الآن إلى المحكمة العليا في البلاد لطلب إغلاق هذه الدعوى القضائية.

وتم رفع هذه الدعوى القضائية أساسًا ضد شركة آبل بسبب حقيقة أنها تقوم بخصم 30 في المئة من عائدات التطبيقات التي يتم بيعها من خلال متجر iTunes App Store، ولكن شركة آبل أعربت في العديد من المناسبات أن ممارساتها ليست إحتكارية، وأن الشركة تتعامل مع هذه الدعوى القضائية منذ العام 2011. وتزعم الدعوى القضائية أساسا أن شركة آبل تنهج سياسة الإحتكار من خلال السماح فقط ببيع التطبيقات لأجهزة iOS الخاصة بها من خلال متجر iTunes App Store على عكس أجهزة الأندرويد التي تتيح للمستخدمين شراء أو تحميل التطبيقات من متاجر الطرف الثالث وليس من خلال متجر Google Play Store فقط. ووفقا للشركة، فقد صرحت لوكالة الأنباء رويترز بالقول :

” على الرغم من أن المطورين حددوا أسعار تطبيقاتهم، فإن آبل تقوم بجمع المدفوعات من مستخدمي iPhone، مع الاحتفاظ بنسبة 30٪ من قيمة كل عملية شراء. أحد مجالات الخلاف في هذه الحالة هو ما إذا كان مطورو التطبيقات يستردون تكلفة تلك العمولة عبر تمريرها إلى المستهلكين. حصل المطورون على أكثر من 26 مليار دولار في العام 2017، بزيادة قدرها 30 في المئة عن العام 2016 “.

سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما الذي سيحدث، ونظرًا إلى أن هذا الصراع القضائي بدأ منذ العام 2011، فنحن لا نتوقع أن يتم التوصل إلى حكم نهائي في أي وقت قريب.

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