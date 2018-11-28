فوائد الموز للبشرة، تمتاز فاكهة الموز باحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية التي تمد الجسم والبشرة والشعر بالعديد من الفوائد الصحية، إضافة لذلك فالموز يتمتع بالمذاق اللذيذ والسعر الزهيد وإمكانية الحصول عليه في أي وقت من العام، وهو من الفواكه التي تعتمد في زراعتها على الأماكن التي تحتوي على نسبة عالية من الرطوبة، ويمكن تناولالموز بطبيعته الأصلية أو إضافته للحلويات أو تحويله إلى مشروب لذيذ وغني بالعناصر الغذائية، ومن خلال مقالنا اليوم سنستعرض عليكم فوائد الموز للبشرة وطرق مختلفة لعمل أقنعة من الموز تفيد بشرة الوجه.

فوائد الموز للبشرة:

هناك عدد كبير من الفوائد التي تعود على البشرة من تناول الموز وذلك بسبب احتوائه على مواد مضادة للأكسدة والكثير من الفيتامينات والمعادن الأساسية، ومن أهم فوائد الموز للبشرة ما يأتي:

- يعمل على تقشير البشرة.

- يخلص البشرة من الاحمرار.

- يمد البشرة بالنضارة اللازمة لحيويتها وإعطائها الرونق الجمالي اللازم.

- يعالج الانتفاخات التي تتواجد في المنطقة التي تحيط بالعين.

- يقضي على علاج علامات إجهاد البشرة.

- يقي البشرة من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر.

- يعمل على تفتيح لون البشرة.

- يعالج البثور والحبوب بفاعلية فائقة.

- يعمل على ترطيب البشرة وشدها.

- يعالج الكثير من مشاكل البشرة الدهنية.

- يعمل على تنعيم البشرة وإعطائها التغذية اللازمة.

طرق عمل أقنعة الموز للبشرة:

1- قناع الموز والحليب للتخلص من انتفاخ محيط العينين:

مكونات القناع:

- ملعقتين من الحليب البارد.

- ثمرة واحدة من الموز ويشترط أن تكون غير ناضجة تمامًا.

طريقة التحضير:

- يتم هرس الموز في سائل الحليب وتقليب المكونات جيدًا حتى تمام التجانس.

- يتم تطبيق الخليط على المنطقة المنتفخة حول العينين.

2- قناع الموز والعسل للتخلص من تهيج الوجه واحمراره:

مكونات القناع:

- ملعقة من العسل الطبيعي.

- ثمرة موز.

طريقة التحضير:

- تهرس الموزة في العسل جيدًا.

- يتم تطبيق المزيج على بشرة الوجه بشكل كامل ويترك 15 دقيقة ثم يتم غسله بالماء.

3- قناع قشر الموز للقضاء على الحبوب:

مكونات القناع:

- مجموعة من قشور الموز.

طريقة التحضير:

- يتم طحن قشور الموز في الخلاط الكهربائي، ثم يطبق المخلوط على البشرة وتدليكه به وتركه لمدة خمس دقائق.

- تكرار هذه الخطوة مرة واحدة يوميًا وسوف تنتهي الحبوب خلال أسبوع واحد.