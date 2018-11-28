فوائد الموز لجسم الانسان

فوائد الموز للجسم، دائمًا يحتاج جسم الإنسان للكثير من العناصر الغذائية المتنوعة التي تمده بالكثير من الفيتامينات والمعادن المختلفة، وأهم ما يحتاج إليه جسم الإنسان هو الفاكهة التي تعد من أفضل الأشياء التي تمده بالفيتامينات، وتعد أيضًا أفضل من الحلويات التي تمد الجسم بالسكريات، ولكن الحلويات مليئة بالسعرات الحرارية مما قد يسبب الضرر لجسم الإنسان، ولكن السكريات والسعرات الحرارية الموجود بالفواكه لا تسبب الضرر لجسم الإنسان ومن ضمن الفواكه التي تفيد جسم الإنسان هي الموز، فالموز هو عشب رباني يتناوله الإنسان نظرًا لطعمه اللذيذ الذي يمد الجسم بالسكريات والفيتامينات لذلك سنتحدث في مقالنا اليوم فوائد الموز للجسم فتابعونا.

فوائد الموز للجسم:

مما لا شك فيه أن للموز فوائد عديدة تساعد في بناء جسم الإنسان وتمده بالعديد من الفوائد وسنسرد لكم أهم فوائد الموز للجسم خلال السطور التالية:

- يحتوي الموز على الحديد لذلك فهو يساعد في القضاء على الأنيميا أو فقر الدم ويساعد على تدفق وإنتاج الهيموجلوبين داخل كريات الدم الحمراء الذي يمنع الإصابة بمشكلة فقر الدم.

- يحتوي الموز على نسبة كبيرة من البوتاسيوم لذلك فهو يساعد على تنشيط الذاكرة وأيضًا يساعد على تنشيط العقل بصورة جيدة وتقوية التركيز والمساعدة على الاستيعاب بشكل أسرع.

- يعتبر الموز علاج للإسهال والإمساك.

- يساعد الموز على تخفيف آلام القولون.

- يساعد الموز الجهاز الهضمي على القيام بعمله بشكل جيد.

- يعتبر الموز علاج جيد للذين يريدون الإقلاع عن التدخين نظرًا لأنه يخفف من نسبة النيكوتين في الدم.

- يستخدم قشر الموز في التخفيف من الآلام الناتجة عن لدغات بعض الحشرات.

- يعتبر الموز خالي من الدهون على الرغم من أنه يحتوي على نسبة كبيرة من السكريات لذلك فهو يؤكل عوضًا عن الحلوى ويساعد على إنقاص الوزن.

- يمكن أن تستخدم قشرة الموز في فرك الأسنان نظرًا لأنها تجعل الأسنان ناصعة البياض.

- يحتوي الموز على فيتامين C لذلك فهو يحمي من الأمراض البكتيرية والفيروسات الكبدية.

- يعتبر الموز من الفواكه الغنية بالألياف لذلك فهو يساعد على هضم الطعام ويكون علاج جيد للجهاز الهضمي.