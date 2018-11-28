شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مظاهرات بمدرسة أمريكية أثناء زيارة رئيس أبل وايفانكا ترامب بسبب الآيباد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج طلاب مدرسة إيداهو الثانوية من الفصول يوم الثلاثاء احتجاجا على زيارة إيفانكا ترامب والرئيس التنفيذى لشركة أبل تيم كوك.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، زارت ابنة دونالد ترامب وكوك مدرسة ابتدائية فى مقاطعة ايداهو ذات الدخل المنخفض فى وايلدر، حيث تبرعت أبل بآيباد لكل طالب ومعلم فى عام 2016.

اشتكى الطلاب من أن أجهزة الآيباد تقدم دروسًا تقضى تمامًا على تفاعلهم مع المعلمين، وقال الطلاب إن الوقت الوحيد الذى يتفاعلون فيه مع معلميهم هو وقت الاختبارات والتقدم إلى أقسام التعلم التالية، كما تجمهر نحو 30 شخص أمام المدرسة لأسباب مختلفة من ضمنها الاعتراض على قانون الهجرة.



تجمهر أولياء الأمور

وتأتى هذه الاعتراضات رغم التصريحات السابقة لمشرف المدرسة جيف ديلون بعد تقديم أبل للتبرعات عام 2016 بأن هذه الأجهزة ستساعد الطلاب على التحكم فى تعليمهم، إذ قال وقتها: "سوف ننتقل من التعليم التقليدى، حيث يقوم المعلمون بمهمة التعليم والتفكير ويجمع الطلاب المعلومات".

وأوضح ديلون إن الدائرة تريد نظام تعليم يعتمد على "إتقان الموضوعات" بدلاً من "الساعات التى يقضيها الطلاب فى الفصل الدراسي".

وأضاف وقتها: "ستعمل الخطة على التخلص من الفصول الدراسية المعتادة، حيث يستخدم الطلاب أجهزتهم لتوجيه تعليمهم ويصبح المدرسون أشبه بالموجهين".