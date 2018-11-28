تكنولوجيا: SICO Tech تنوي طرح الهاتف الذكي بدلا من البطاقات التموينية

تنوي شركة “سايكو تك” SICO Tech، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح الهاتف الذكي قريبا في الأسواق، لتسهيل الخدمات على المواطنين، على أن يحل الهاتف الذكي محل البطاقات التموينية.

وقالت الشركة أنه سيتم تجهيز الهواتف الذكية للمواطنين أو توفير هواتف ذكية بتكنولوجيا الجيل الرابع 4G منخفضة التكلفة للمواطنين، وتجهيز منافذ للتحقق من هوية المواطنين من خلال هواتفهم الذكي، واستبدال منظومة نقاط البيع القديمة بمنظومة جديدة تتميز بتقبل الدفع عن طريق الكارت الذكي كنظام بديل، وبصمة لتأكيد هوية المستخدم، كما أن كل منظومة ستكون متصلة بنظام تحكم مركزي للتحكم في جميع أجهزة المتعاملين من مواطنين وتجار داخل المنظومة.

جاء الإعلان خلال مشاركة “سايكو تك” SICO Tech في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT، المنعقد في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.