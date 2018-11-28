الأرصاد تحذر من طقس الغد.. أمطار وشبورة وانخفاض حرارة

كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد طقسا خريفيا معتدلا نهارا، بارد ليلا على جميع الأنحاء، مع ظهور للشبورة الكثيفة في الصباح خاصة بالمناطق القريبة من المسطحات المائية.

وحذر عبدالعال خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، صباح الأربعاء، قائدي السيارات خاصة التي تعمل بالمدارس، بتوخي الحيطة أثناء القيادة؛ لانخفاض الرؤية الأفقية في الصباح؛ حفاظا على التلاميذ.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة مع نهاية يوم الغد، على السواحل الشمالية وجنوب...