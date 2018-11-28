كتب – محمود مصطفى:
قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد طقسا خريفيا معتدلا نهارا، بارد ليلا على جميع الأنحاء، مع ظهور للشبورة الكثيفة في الصباح خاصة بالمناطق القريبة من المسطحات المائية.
وحذر عبدالعال خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، صباح الأربعاء، قائدي السيارات خاصة التي تعمل بالمدارس، بتوخي الحيطة أثناء القيادة؛ لانخفاض الرؤية الأفقية في الصباح؛ حفاظا على التلاميذ.
وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة مع نهاية يوم الغد، على السواحل الشمالية وجنوب...
شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من طقس الغد.. أمطار وشبورة وانخفاض حرارة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .