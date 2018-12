Nokia 7.1 هو أحدث من شركة HMD Global Oy يبدأ بتلقي تحديث Android 9 Pie الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Nokia 7.1 هو الهاتف الذكي الأحدث من شركة HMD Global Oy الذي يبدأ بتلقي تحديث Android 9 Pie الرسمي مع العلم بأن هذه المعلومات وردتنا مباشرة من رئيس قسم المنتجات في شركة HMD Global Oy، السيد Juho Sarvikas على الشبكة الإجتماعية تويتر.

الهاتف Nokia 7.1 كما تعلمون جميعًا على الأرجح يعد جزءًا من مبادرة Android One، وهذا ما يعني بأنه يأتي مع نظام الأندرويد شبه الخام. وقد كانت شركة HMD Global Oy قد بدأت عملية إختبار تحديث Android 9 Pie للهاتف Nokia 7.1 في شهر أكتوبر الماضي، ولكن الشركة الفنلندية إنتهت الآن من إختبار التحديث وبدأت بإطلاقه بشكل رسمي للعملاء.

كما يمكنك أن تتوقع، فهذا التحديث يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، بما في ذلك ميزات الرفاهية الرقمية، وميزة السطوع المتكيف، وميزة حفظ البطارية، فضلا عن جلب المزيد من الإعدادات إلى خاصية عدم الإزعاج. ونظرًا إلى أنه تحديث رئيسي، فلا ينبغي أن تستغرب عندما تسمع بأن حجمه يبلغ أكثر من 1.1GB.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.

