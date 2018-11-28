تسريبات جديدة تستعرض لنا الهاتف Xperia XZ4 مع ثلاث كاميرات في الخلف، وشاشة بحجم 6.5 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم تسريب مجموعة من الصور لنموذج ثلاثي الأبعاد من الهاتف Xperia XZ4 والتي تم إنشاؤها بإستخدام الأبعاد الرسمية والرسومات التخطيطية التي يتم الحصول عليها عادة من الشركات المتخصصة في صناعة الأغطية الواقية. وكما جرت العادة دائمًا، فقد تم تسريب هذه الصور من قبل المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks بالتعاون مع موقع MySmartPrice.

هذه الصور المسربة الجديدة تستعرض لنا الهاتف Xperia XZ4 القادم من شركة Sony. وكما تلاحظون في هذه الصور، فيبدو أن الهاتف Xperia XZ4 سيضم شاشة طويلة على الرغم من أنها لا تزال تحتفظ بإطار بارز قليلاً في الجزء العلوي والسفلي، وثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية مما يجعله أول هاتف ذكي من شركة Sony يضم هذا القدر من الكاميرات في واجهته الخلفية.

وبغض النظر عن الكاميرا الثلاثية، فنحن نلاحظ غياب مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية مما يلمح إلى أن الهاتف Xperia XZ4 سيضم على الأرجح هذا المستشعر الأمني الهام في الشاشة أو في الجانب على غرار العديد من هواتف Xperia التي تم إصدارها في السنوات القليلة الماضية. وبالعودة إلى الشاشة، فيبدو أنها ستمتاز بقطر 6.5 إنش في الهاتف Xperia XZ4 علمًا أن الهاتف Xperia XZ3 الحالي يضم شاشة بقطر 6.0 إنش فقط.

وعلى ما يبدو، الهاتف Xperia XZ4 الجديد سيضم كذلك منفذ USB Type-C من أجل الشحن ونقل البيانات، ولكنه سيفتقر لمنفذ السماعات 3.5mm. وللآسف، ليست هناك أي معلومات حول المواصفات التقنية الداخلية للهاتف Xperia XZ4، ولكن من المفترض أن نتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة Sony بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده في شهر فبراير من العام المقبل بمدينة برشلونة الإسبانية.

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